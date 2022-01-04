Главным итоговым геополитическим событием 2021 года стало предрождественское обращение РФ к Западу с требованием прекратить расширение НАТО на восток, оно показало новую трансформацию российской дипломатии, сказал известный политолог Дмитрий Выдрин в интервью Украина.ру

Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

В декабре президент России Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

«Как говорят североамериканские индейцы, «не нужно много слов, чтобы сказать правду». Её и сказали. Коротко, четко, вызывающе. Всё, что думаем о войне и мире, о старых угрозах и новых вызовах, о принципах безопасности и опасной беспринципности… Короче, новая форма российской дипломатии налицо», — отметил Выдрин.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.