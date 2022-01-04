Приближение военных подразделений НАТО давно вызывает серьезную озабоченность у России, однако Запад годами игнорировал сигналы из Москвы, считая их признаком слабости.
В декабре президент России Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
«Как говорят североамериканские индейцы, «не нужно много слов, чтобы сказать правду». Её и сказали. Коротко, четко, вызывающе. Всё, что думаем о войне и мире, о старых угрозах и новых вызовах, о принципах безопасности и опасной беспринципности… Короче, новая форма российской дипломатии налицо», — отметил Выдрин.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.