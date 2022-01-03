Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает в январе встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и ФРГ. Об этом сообщает Bild.
По мнению издания, Шольц намерен лично контролировать процесс выстраивания германо-российских отношений, отмечает издание.
Ранее стало известно, что Путин при поздравлении Шольца с Рождеством и Новым годом выразил надежду на укрепление отношений между Россией и ФРГ.
Помимо встречи с Шольцем, как стало известно, в планах Кремля встреча и переговоры с США и НАТО, главным вопросом в которых станет нераспространение Альянса на восток, отказ от размещения ударных ракетных комплексов в Украине и других странах постсоветского пространства.