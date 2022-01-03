Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает в январе встретиться и переговорить по всем важным международным вопросам с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, в январе наступившего 2022 года у российского руководства будет горячее время - переговоры, с НАТО, с США и теперь - с новым руководителем Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает в январе встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения вопросов двусторонних отношений России и ФРГ. Об этом сообщает Bild.

По мнению издания, Шольц намерен лично контролировать процесс выстраивания германо-российских отношений, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Путин при поздравлении Шольца с Рождеством и Новым годом выразил надежду на укрепление отношений между Россией и ФРГ.

Помимо встречи с Шольцем, как стало известно, в планах Кремля встреча и переговоры с США и НАТО, главным вопросом в которых станет нераспространение Альянса на восток, отказ от размещения ударных ракетных комплексов в Украине и других странах постсоветского пространства.