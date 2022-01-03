Киевский режим под предлогом «аварии» прекратил подачу воды в Луганскую Народную Республику (ЛНР) со своих источников водоснабжения, сообщила пресс-служба предприятия «Лугансквода» 3 января

Как отмечается, Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР, основной объем воды республика получает независимо от украинских властей.

«Украинская сторона с 21.00 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», — рассказали в пресс-службе.

Экс-директора «Воды Донбасса» заочно обвинили в финансировании терроризма © из открытых источников

Из-за инцидента сократили подачу воды в населенные пункты ЛНР Брянка, Алчевск, Кировск, Стаханов и Перевальский район. Полностью остался без воды только Первомайск.

После госпереворота на Украине в 2014 году незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, однако не признает это и заявляет, что «воюет с Россией».

Москва неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и не является его стороной.

При посредничестве РФ, Франции и Германии Украиной были подписаны минские соглашения, которые определяют порядок действий установления мира на востоке страны.

Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН, однако украинские власти отказываются исполнять взятые на себя обязательства.

В частности, до сих пор не приняты законы об амнистии ополченцам Донецка и Луганска, а также о выборах в ДНР и ЛНР.