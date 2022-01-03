Как отмечается, Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР, основной объем воды республика получает независимо от украинских властей.
«Украинская сторона с 21.00 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», — рассказали в пресс-службе.
В качестве причины остановки подачи воды называется повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Была ли это диверсия украинских вооруженных формирований, не уточняется.
Из-за инцидента сократили подачу воды в населенные пункты ЛНР Брянка, Алчевск, Кировск, Стаханов и Перевальский район. Полностью остался без воды только Первомайск.
После госпереворота на Украине в 2014 году незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, однако не признает это и заявляет, что «воюет с Россией».
Москва неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и не является его стороной.
При посредничестве РФ, Франции и Германии Украиной были подписаны минские соглашения, которые определяют порядок действий установления мира на востоке страны.
Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН, однако украинские власти отказываются исполнять взятые на себя обязательства.
В частности, до сих пор не приняты законы об амнистии ополченцам Донецка и Луганска, а также о выборах в ДНР и ЛНР.