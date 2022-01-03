Пытаться противостоять одновременно России и Китаю абсурдно, считает он, и добавляет, что президент РФ Владимир Путин создает государство европейского образца.
«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — приводит слова Кохана РИА Новости.
Аналитик делает вывод, что западным лидерам нужно уменьшать зависимость от Китая и налаживать диалог с Россией, ведь иначе придется «вести холодную войну на два фронта».
Следует отметить, что отношения Пекина и Москвы в последние годы находятся на беспрецедентно высоком уровне, страны сотрудничают как в экономике, так в геополитике.
Вашингтон активно пытается внести раскол в эти отношения, однако эти попытки обречены на провал до тех пор, пока США предпринимают недружественные действия против России и Китая.