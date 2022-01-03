Западу нужно не устраивать новую «холодную войну» с Россией, а наоборот, максимально налаживать отношения, написал венгерский эксперт в своей статье для портала Ungarn Heute

Пытаться противостоять одновременно России и Китаю абсурдно, считает он, и добавляет, что президент РФ Владимир Путин создает государство европейского образца.

«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — приводит слова Кохана РИА Новости.

Аналитик делает вывод, что западным лидерам нужно уменьшать зависимость от Китая и налаживать диалог с Россией, ведь иначе придется «вести холодную войну на два фронта».

Переговоры вместо войны и мира. США хотят отвлечь Россию от Китая © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Вашингтон активно пытается внести раскол в эти отношения, однако эти попытки обречены на провал до тех пор, пока США предпринимают недружественные действия против России и Китая.