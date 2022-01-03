Министр окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке обрушилась с критикой на законопроект Еврокомиссии, который при определенных оговорках позволяет считать атомную энергетику и природный газ «зелеными» источниками энергии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung

В ЕС уже достаточно давно идет неявная борьба лидеров объединения — Германии, которая уже закрыла свои атомные электростанции, и Франции, которая активно использует АЭС в своем энергобалансе — за будущее АЭС.

«Я считаю, что намерение Еврокомиссии включить атомную энергию в категорию устойчивой экономической деятельности является ошибочным», — сказала Лемке.

В Европе признали: ЕС просчитался с «зеленой» энергетикой, а Россия оказалась права © flickr.com, Brussels Morning Робертом Хабеком.

Схожих позиций придерживается министр экологии Австрии Леонора Гевесслер, которая утверждает, что атомная энергетика и природный газ являются «вредными» для климата источниками энергии. Она также намерена жаловаться, если ЕК не отзовет проект закона о критериях стабильности источников энергии.

Согласно данному документу, энергия АЭС будет признана «зеленой», если станции будут построены в соответствии с новейшими техническими стандартами и будут иметь план по самостоятельной утилизации отходов к 2050 году.

Газовым электростанциям для того, чтобы позеленеть, придется соответствовать строгим экологическим параметрам, в частности, соблюдать ограничения по выбросам СО2.

Следует отметить, что данный законопроект предоставляет серьезные экономические преимущества Франции, которая активно вкладывается в разработку новых технологий для своих АЭС, и наносит сильный удар по экономике Германии, которая давно поставила крест на своих атомных станциях.

Электроэнергия атомной генерации на порядок дешевле «зеленой», а использование газовой генерации — наиболее удобный и экологичный способ покрывать периоды пикового потребления электроэнергии.

Атомный ренессанс в Европе. АЭС на сегодня самый надежный способ получения энергии © enriquelopezgarre/Pixabay

Задуманная Западом «энергетическая трансформация», предполагающая полный отказ от ископаемого топлива, создавала под предлогом «экологичности» непреодолимый барьер для товаров из стран с дешевой энергией, превращая ее из экономического преимущества в недостаток.

Судя по всему, французы решили выйти из этой игры и двигаться по собственному пути. Кстати, в развитии ядерных технологий французы тесно сотрудничают с российскими специалистами.

При этом крайне маловероятно, что Германии удастся отозвать вышеуказанный проект закона: в ЕС нет единства по вопросам ядерной энергии, а для того, чтобы законопроект Еврокомиссии был отклонен, против него должны высказаться представители 15 стран Европейского союза.