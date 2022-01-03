В ЕС уже достаточно давно идет неявная борьба лидеров объединения — Германии, которая уже закрыла свои атомные электростанции, и Франции, которая активно использует АЭС в своем энергобалансе — за будущее АЭС.
«Я считаю, что намерение Еврокомиссии включить атомную энергию в категорию устойчивой экономической деятельности является ошибочным», — сказала Лемке.
По ее словам, технология, якобы способная привести к масштабной катастрофе, а также производящая радиоактивные отходы, не может быть экологически чистой. Эта позиция согласована с новым министром экономики ФРГ Робертом Хабеком.
Схожих позиций придерживается министр экологии Австрии Леонора Гевесслер, которая утверждает, что атомная энергетика и природный газ являются «вредными» для климата источниками энергии. Она также намерена жаловаться, если ЕК не отзовет проект закона о критериях стабильности источников энергии.
Согласно данному документу, энергия АЭС будет признана «зеленой», если станции будут построены в соответствии с новейшими техническими стандартами и будут иметь план по самостоятельной утилизации отходов к 2050 году.
Газовым электростанциям для того, чтобы позеленеть, придется соответствовать строгим экологическим параметрам, в частности, соблюдать ограничения по выбросам СО2.
Следует отметить, что данный законопроект предоставляет серьезные экономические преимущества Франции, которая активно вкладывается в разработку новых технологий для своих АЭС, и наносит сильный удар по экономике Германии, которая давно поставила крест на своих атомных станциях.
Электроэнергия атомной генерации на порядок дешевле «зеленой», а использование газовой генерации — наиболее удобный и экологичный способ покрывать периоды пикового потребления электроэнергии.
Получив дешевую электроэнергию, которая будет соответствовать стандартам ЕС, французская промышленность сможет резко снизить себестоимость своей продукции и потеснить Германию на европейском рынке.
Задуманная Западом «энергетическая трансформация», предполагающая полный отказ от ископаемого топлива, создавала под предлогом «экологичности» непреодолимый барьер для товаров из стран с дешевой энергией, превращая ее из экономического преимущества в недостаток.
Судя по всему, французы решили выйти из этой игры и двигаться по собственному пути. Кстати, в развитии ядерных технологий французы тесно сотрудничают с российскими специалистами.
При этом крайне маловероятно, что Германии удастся отозвать вышеуказанный проект закона: в ЕС нет единства по вопросам ядерной энергии, а для того, чтобы законопроект Еврокомиссии был отклонен, против него должны высказаться представители 15 стран Европейского союза.