Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден поговорили по телефону, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки

По ее словам, глава США сообщил Зеленскому, что Вашингтон и союзники готовы дать «решительный ответ» на ухудшение ситуации на украинской границе.

«Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — отметила Псаки.

Она также утверждает, что Зеленский и Байден одобрили дипломатические усилия НАТО и ОБСЕ в контактах с Россией.

«Он (Байден — ред.) также выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений», — добавила Псаки.

Порошенко покинул Украину. И поставил на растяжку Зеленского и Байдена © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Киевский режим и Запад приписывают Москве "усиление агрессивных действий" на границе с Украиной. В Кремле отмечают, что Россия передислоцирует войска на своей территории, на что имеет полное право.