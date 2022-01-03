Поставки газа «Газпрома» в Словакию через Украину резко снижаются второй день подряд, следует из данных компании Eustream, оператора словацкой газотранспортной системы (ГТС)

2 января транзит упал почти на 30% по сравнению с предыдущим днем, до 35,5 млн кубометров, что стало рекордно низким показателем с февраля 2021 года, когда в Европе была аномально теплая погода.

Станислав Митрахович о ценах на газ и о том, куда уходят сверхприбыли «Газпрома» © из личного архива Станислава Митраховича

Объемы транзита снижаются из-за резкого роста цен на газ на европейских рынках — у заказчиков просто нет денег на покупку дополнительных объемов «голубого топлива».

Снижение объемов прокачки через украинскую ГТС стало серьезной проблемой для Киева, так как это уменьшает его возможности для закупок газа.

Из-за отсутствия прямых контрактов с «Газпромом» Украина закупает российский газ через европейских посредников, однако в ЕС из-за сверхвысоких цен не заказывают дополнительные объемы газа, которые киевский режим мог бы получить по «виртуальному реверсу», отбирая газ из своей транзитной трубы и расплачиваясь потом с клиентами «Газпрома» в ЕС.

Это негативно сказывается на перспективах отопительного сезона на Украине, где уже в январе может образоваться сильнейший дефицит газа.