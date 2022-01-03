Продвижение НАТО на восток закончится гибридной войной с Россией, сказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью Украина.ру

Ранее стало известно, что несмотря на отказ принимать Украину в НАТО, США и Великобритания размещают на ее территории своих военных, также обустраиваются места постоянной дислокации иностранного контингента на Украине.

«Запад заговаривает зубы, но всё равно продвигается и выстраивает военную инфраструктуру на Украине», — подчеркнул Дзермант.

По его словам, постоянно находиться в состоянии неопределенности нельзя.

«Вполне вероятно, к этому и придёт — к такой вот прокси войне. Мне кажется, что к ней нужно быть готовыми и нужно понимать последствия подобного развития событий», — отметил эксперт.

Лучше переговоры, чем перестрелка. Два компромисса Путина и Байдена и неопределенность Зеленского © коллаж Украина.Ру

По мнению Дзерманта, Москва имеет соответствующий арсенал средств для адекватного ответа и вправе его применять.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.