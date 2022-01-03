Ранее стало известно, что несмотря на отказ принимать Украину в НАТО, США и Великобритания размещают на ее территории своих военных, также обустраиваются места постоянной дислокации иностранного контингента на Украине.
«Запад заговаривает зубы, но всё равно продвигается и выстраивает военную инфраструктуру на Украине», — подчеркнул Дзермант.
По его словам, постоянно находиться в состоянии неопределенности нельзя.
«Вполне вероятно, к этому и придёт — к такой вот прокси войне. Мне кажется, что к ней нужно быть готовыми и нужно понимать последствия подобного развития событий», — отметил эксперт.
Российскому руководству нужно не только обозначать «красные линии», но и «предпринимать какие-то действия, если Запад будет продолжать», добавил он.
По мнению Дзерманта, Москва имеет соответствующий арсенал средств для адекватного ответа и вправе его применять.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.