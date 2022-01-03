Для того, чтобы Украина не стала серьезной проблемой для России и Белоруссии, нужно вести активную политику в отношении Киева, сказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

«Украиной нужно всерьёз заниматься. Я не говорю только о каких-то военных решениях, но о решениях по всему спектру — от информационного воздействия и до работы с политическими силами, которые нужно в той или иной форме поддерживать в Украине», — подчеркнул эксперт.

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«Нужна активная политика. Ну, в том числе, наверное, и военные решения, если украинское руководство будет вести такую деструктивную политику и устраивать провокации в Донбассе, в Крыму или в направлении Белоруссии», добавил Дзермант.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.