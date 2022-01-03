Принятие законопроекта «О репатриации» сузит сферу деятельности МВД и уменьшит количество возможностей для коррупции, что «кому-то не нравится», сказал депутат ГД, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру

Затулин рассказал, какие российские ведомства мешают соотечественникам возвращаться в Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов Константином Затулиным в июне 2021 года. В декабре стало известно, что документ не поддержало правительство РФ. Затулин отметил, что возражения Кабмина «не выдерживают никакой критики».

Если бы такой закон был принят, то Россия объявила бы всем своим соотечественникам, что у них есть законное право вернуться на Родину «без всяких проволочек и хождения по кругам ада», пояснил политик.

«Конечно, это существенно сужает сферу деятельности МВД. Наверное, кому-то это не нравится, потому что это сокращает число коррупционных кормушек. Но это нужно для того, чтобы утвердить среди наших соотечественников правильный образ Родины — государства Российской Федерации», — подчеркнул Затулин

Он рассказал, что согласно предложениям в его законопроекте, соотечественникам можно будет получить вид на жительство в РФ уже в стране проживания, после чего приехать в Россию и при желании через год получить гражданство.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.