С 2012 года некоторые подразделения российской бюрократической системы сознательно создают препятствия для воссоединения соотечественников, рассказал депутат ГД, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру

Политик напомнил, что в 2012 году президент России Владимир Путин внес предложение о выделении носителей русского языка как категории, которой нужно предоставлять гражданство России по упрощенной схеме.

Российский паспорт — всем соотечественникам. Украину встревожил проект Затулина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Это сразу отсекло огромную группу соотечественников, хотя как во времена Российской империи, так и СССР множество русских расселились по территориям этих государств, ныне не входящим в состав России.

Доказать же, что их предки когда-то жили на территории, ныне входящей в РФ, соотечественникам теперь как правило весьма затруднительно.

В конце декабря 2021 года Путин внес в Госдуму новый законопроект о гражданстве РФ, однако в нем остались все эти нормы, подчеркнул Затулин.

«Да, законопроект внесен президентом, но он готовился в Управлении по защите конституционных прав граждан и в Государственно-правовом управлении. Они и проигнорировали все то, что является предметом обсуждения, когда дело касается соотечественников», — пояснил он.

По мнению депутата Госдумы, складывается впечатление, что разработчики документа «положились на то, что авторитет президента, который внес законопроект от своего имени, снимет необходимость обсуждения по существу».

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.