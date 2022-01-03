Предоставление российского гражданства соотечественникам за рубежом решило бы массу проблем, сказал депутат ГД, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью Украина.ру

Он пояснил, что огромным шагом навстречу русской диаспоре стало бы предоставление российского гражданства соотечественникам, проживающим в других государствах без выхода из гражданства страны проживания и переезда в Россию.

«Если бы мы пошли по этому пути, к 2014 году добрая половина граждан Украины была бы еще и обладателем российских паспортов. И никто не посмел бы начать гражданскую войну на востоке», — подчеркнул Затулин.

Он также отметил, что такая норма не появилась и в новом законопроекте о гражданстве, внесенном в конце декабря в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

После госпереворота на Украине в 2014 году незаконный киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, однако не признает это и заявляет, что «воюет с Россией».

Москва неоднократно заявляла, что выступает за скорейшее мирное урегулирование внутриукраинского конфликта в Донбассе и не является его стороной.

При посредничестве РФ, Франции и Германии Украиной были подписаны минские соглашения, которые определяют порядок действий установления мира на востоке страны.

Эти договоренности были утверждены Советом безопасности ООН, однако украинские власти отказываются исполнять взятые на себя обязательства.

В частности, до сих пор не приняты законы об амнистии ополченцам Донецка и Луганска, а также о выборах в ДНР и ЛНР.