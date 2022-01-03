На Украине уничтожена высокотехнологичная экономика, страна превратилась в экспортера сои и кукурузы, сказал украинский политолог Вадим Карасёв в эфире телеканала «Украина24»

«Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», — сказал эксперт.

По его данным, на Украине до сих пор не разработана четкая экономическая доктрина, а дефицит платежного баланса покрывается за счет перечислений гастарбайтеров.

Однако такая схема не может существовать долго, так как многие украинцы, уезжающие на заработки в другие страны, там и остаются, констатировал Карасёв.

«Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят», — подчеркнул он.

За что и как убивают украинских гастарбайтеров в Европе? Обратная сторона заробитчанства © коллаж Украина.ру

Созданная властями нестабильная экономическая и социальная обстановка вынуждает граждан искать лучшей доли в других странах. Все это происходит на фоне фашизации украинской политической жизни.

Например, 1 января в Киеве прошел факельный марш в честь идейного вдохновителя украинских неонацистов, на котором призывали убивать русских и предъявляли территориальные претензии на исконно российские земли.