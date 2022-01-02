Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание общеобразовательной школы в населенном пункте Валуйское и оборудовали в нем оперативный штаб. Об этом сообщила в Telegram Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР)

Сообщается, что ВСУ заняли здание школы 27 декабря.

«Под видом проведения патрулирования улиц и организации рейдовых мероприятий по противодействию диверсионных групп в период проведения новогодних и праздничных дней осуществляют распространение наркотических веществ, среди молодежи и жителей поселка, организовывая "закладки"», — добавили в ЛНР.

Там пояснили, что такие патрули укомплектованы бывшими сотрудниками МВД Луганской области, которые ходят по улицам с нарукавными шевронами украинской радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская). Попавшая на «Миротворец» девочка из ЛНР пожаловалась в ООН на травлю © Миротворець

Главная причина продолжающегося на востоке Украины гражданского конфликта, как неоднократно сообщало издание Украина.ру, невыполнение Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Вместо того, чтобы четко следовать подписанным пунктам, украинская сторона продолжает действовать незаконными методами, применяя против гражданского населения вооруженные силы.