Против российского газопровода «Северный поток-2», утверждает депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Омид Нурипур в интервью медиагруппе Funke, все еще могут ввести санкции в случае, если Россия вторгнется на Украину

«Если Россия вторгнется на Украину, тогда "Северный поток-2" стоит поставить под вопрос», — заявил депутат, призвав европейских политиков рассмотреть возможность введения ограничений против Москвы и ее проекта.

При этом он подчеркнул, что Германия будет придерживаться закона, и если газопровод пройдет сертификацию, а российские власти не станут предпринимать каких-либо противоправных действий, проект заработает в положенный срок.

«Если с правовой точки зрения все будет в порядке, то газопровод заработает», — успокоил Нурипур.

В конце декабря 2021 года тот же депутат отмечал, что практически не видит возможностей предотвратить запуск «Северного потока-2». Миллер сообщил, что "Газпром" получил рекордную прибыль © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

29 декабря представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград сообщила, что не может рассказать о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Российский вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, 29 декабря назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток-2» конец первого полугодия 2022 года.

Как неоднократно утверждало руководство РФ, в его планы не входит война с Украиной или нападение на нее. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что у РФ нет никаких военных планов относительно Украины или какого-либо другого государства.