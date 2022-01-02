Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что Зеленского нельзя пускать одного на перенговоры с президентом России Путиным. По его словам, у Путина есть компромат на Зеленского, и в этом заключается опасность

По мнению Луценко, президента Украины Владимира Зеленского опасно отпускать на переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным один на один. Об этом он заявил в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24».

По его словам, Путин намерен встретиться с Зеленским лишь потому, что у него есть компромат на украинского лидера.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него», — заметил бывший генпрокурор.

При этом Луценко утверждает, что «кое-что знает» по данному поводу, однако не хочет ничего говорить.

Вместе с тем известно, что российское руководство отказывается встречаться с президентом Зеленским, поскольку, как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча ради встречи не нужна. А принципиально обсуждать, кроме выполнения Киевом Минских соглашений, нечего. Но именно Офис президента Украины и Верховная Рада Украины в настоящее время тормозят реализацию всех пунктов Минских соглашений, что делает встречу президентом невозможной.