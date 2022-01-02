Минувший год стал самым успешным в истории "Газпрома". По словам председателя правления монополии Алексея Миллера, возглавляемая организация получила самую максимальную за историю корпорации прибыль. Рекордные дивиденды будут выплачены и всем держателям акций "Газпрома" на сумму 1 триллион рублей

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными — причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", — приводит его заявление компания.

Кроме того стало известно, что "Газпром" в 2021 году добыл 514,8 млрд куб. м газа.

Неделей ранее зампред правления концерна Фамил Садыгов озвучил официальную оценку выплат завершившегося года: "Итоговый результат за 2021 год будет зависеть от результатов четвертого квартала, который, как мы ожидаем, внесет наибольший вклад в финальный размер дивидендной базы. Мы полагаем, что с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина по году превысит 45 рублей на акцию. При этом общий объем дивидендных выплат превысит 1 трлн рублей, что станет рекордом не только для "Газпрома", но и для всего российского фондового рынка".

Оценка Садыгова согласуется с текущими ожиданиями рынка. Опубликованный месяц назад в ходе сбора консенсуса к 9-месячной отчетности "Газпрома" среднерыночный прогноз ожидаемых дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год составляет 46,7 рубля на акцию.