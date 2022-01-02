Доверие к Соединенным Штатам Америки в 2021 году было подорвано, говорится в статье, опубликованной в газете Frankfurter Algemeine Zeitung 1 января

Ее автор Клаус-Дитер Франкенберг напомнил о штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе американских войск из Афганистана. Эти события сильно ударили по авторитету США на внешнеполитической арене, отмечает он.

«Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальше © РИА Новости, Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанк

По его мнению, последнее, что нужно Западу, это отказ США от своей роли «мирового жандарма».

Однако теперь всей Европе придется сплотиться вокруг Германии и не бежать за помощью в Вашингтон при малейших трудностях, полагает обозреватель.