Ее автор Клаус-Дитер Франкенберг напомнил о штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе американских войск из Афганистана. Эти события сильно ударили по авторитету США на внешнеполитической арене, отмечает он.
В то же время американский электорат ждет от своего правительства решения проблем страны, а не всего остального мира, считает Франкенберг.
По его мнению, последнее, что нужно Западу, это отказ США от своей роли «мирового жандарма».
Однако теперь всей Европе придется сплотиться вокруг Германии и не бежать за помощью в Вашингтон при малейших трудностях, полагает обозреватель.