Ее автор Клаус-Дитер Франкенберг напомнил о штурме Капитолия сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа и выводе американских войск из Афганистана. Эти события сильно ударили по авторитету США на внешнеполитической арене, отмечает он.

«Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальше
«Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальше
© РИА Новости, Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанк
В то же время американский электорат ждет от своего правительства решения проблем страны, а не всего остального мира, считает Франкенберг.

По его мнению, последнее, что нужно Западу, это отказ США от своей роли «мирового жандарма».

Однако теперь всей Европе придется сплотиться вокруг Германии и не бежать за помощью в Вашингтон при малейших трудностях, полагает обозреватель.