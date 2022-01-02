«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — заявил эксперт.
Следует отметить, что без России Украина еще меньше нужна НАТО, так как тогда исчезает сам смысл ее поддержки как антироссийского плацдарма. Фактически из слов Ивасюка следует, что Украина не станет членом НАТО ни при каких обстоятельствах.
После государственного переворота в феврале 2014 года на Украине Киев провозгласил курс на вступление в НАТО, однако столкнулся с тем, что никакой реальной поддержки этого курса со стороны стран, входящих в Альянс, не последовало.
Как рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, президент Украины Владимир Зеленский только спустя два года своего понял, что его «водят за нос», и никакого вступления в НАТО Киеву ждать не следует.
Арестович пояснил, что требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.
Он отметил, что в администрации Зеленского в связи с сложившейся ситуацией намереваются выстроить прагматичные отношения с США и ЕС и «перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС».
Однако несмотря на это, Украина получила статус «партнера с расширенными возможностями». Американские и британские военные постоянно находятся на территории Украины и обучают украинских коллег.
Для иностранных военных на Украине возводятся места постоянной дислокации уже сейчас, не дожидаясь вступления страны в НАТО. Это вызывает самые серьезные опасения у России.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений, в том числе ракет, на украинской территории являются «красными линиями» для Москвы, о чем представители Альянса уже поставлены в известность.
Переговоры лидеров России и США по данному вопросу могут состояться в январе. По крайней мере, американский президент не исключил этого.
В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что об этом пока речь не идет, так как сначала нужно провести переговоры о гарантиях безопасности для России со стороны Североатлантического альянса.