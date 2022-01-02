НАТО исчезнет раньше, чем Украина вступит в него, сказал. экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк в эфире украинского телеканала НАШ

«Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса», — заявил эксперт.

Легализация «сепаратистов». Кто победил на Украине в 2014-м и сколько украинцев хотят в НАТО © пресс-служба президента Украины

После государственного переворота в феврале 2014 года на Украине Киев провозгласил курс на вступление в НАТО, однако столкнулся с тем, что никакой реальной поддержки этого курса со стороны стран, входящих в Альянс, не последовало.

Как рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, президент Украины Владимир Зеленский только спустя два года своего понял, что его «водят за нос», и никакого вступления в НАТО Киеву ждать не следует.

Арестович пояснил, что требования Запада провести реформы на Украине и побороть коррупцию не более чем отговорки, так как в НАТО принимали насквозь коррумпированные Албанию и Болгарию.

Он отметил, что в администрации Зеленского в связи с сложившейся ситуацией намереваются выстроить прагматичные отношения с США и ЕС и «перестать ездить на Запад с протянутой рукой — помогите вступить — перестать обивать порог в НАТО и ЕС».

Однако несмотря на это, Украина получила статус «партнера с расширенными возможностями». Американские и британские военные постоянно находятся на территории Украины и обучают украинских коллег.

О чем говорили Путин и Байден. Красные линии, война, Украина © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений, в том числе ракет, на украинской территории являются «красными линиями» для Москвы, о чем представители Альянса уже поставлены в известность.

Переговоры лидеров России и США по данному вопросу могут состояться в январе. По крайней мере, американский президент не исключил этого.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что об этом пока речь не идет, так как сначала нужно провести переговоры о гарантиях безопасности для России со стороны Североатлантического альянса.