Накопленные на 1 января запасы «голубого топлива» в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) почти вдвое меньше, чем годом ранее, сообщила компания «Укртрансгаз» на своем сайте

По ее данным, на начало 2022 года в ПХГ накоплено 13,5 млрд кубометров газа, что на 42,6% меньше, чем годом ранее, когда в хранилищах содержалось 23,6 млрд кубов.

За отказ клиентов покупать газ Москва требует от ЕС наказать «Газпром» © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

При этом из 13,5 млрд кубометров можно использовать только 8,7 млрд кубометров, так как 4,8 млрд кубов — это так называемый буферный газ, который необходим для поддержания стабильного давления в газотранспортной системе (ГТС) Украины.

Кроме того, примерно 3 млрд кубометров газа в украинских ПХГ принадлежит иностранным компаниям, что сокращает доступный для использования газ до уровня менее 6 млрд кубов.

На начало декабря запасы газа на Украине составляли 15,34 млрд кубов. Менее чем за месяц они уменьшились почти на 2 млрд несмотря на довольно теплый первый месяц зимы.

Это означает, что во второй половине отопительного сезона в стране будет наблюдаться дефицит энергоносителей и электроэнергии.

Следствием этого будут холодные дома, а также рост цен после неизбежного повышения стоимости электричества, которое для украинской промышленности уже находится на заоблачном уровне и которое является существенной долей цены любых товаров, производимых на Украине, да и в других странах тоже — энергетический кризис стал поистине глобальным. Не затронет он только энергетические сверхдержавы, такие, как Россия.