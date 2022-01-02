1 января прокачка газа из РФ через Украину в направлении Словакии сократилась с 84 млн кубометров до 49 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию словацкой компании Eustream

Как отмечается, это наименьший показатель со 2 ноября 2021 года.

Европа собирается отказаться от американского газа в пользу российского СПГ © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Российский «Газпром» поставляет газ европейским странам по долгосрочным контрактам, в которых прописаны гарантированные объемы закупок по принципу «бери или плати» по ценам ниже рыночных, дополнительные же объемы можно заказать по рыночным ценам.

Котировки фьючерсных газовых контрактов в декабре поставили абсолютный рекорд, 21 числа достигнув уровня $2190,4 за тысячу кубов, после чего последовало снижение до примерно $1000 к концу месяца.

Большинство заказчиков не могут платить за газ такую цену, вследствие чего в ЕС массово приостанавливают работу предприятия, зависящие от газа — в первую очередь химическая промышленность, в которой газ зачастую используется как сырье.

Также в разы подорожала электроэнергия и отопление. В холодную зиму это приводит к усиленному расходованию и без того небольших запасов газа, накопленных в европейских хранилищах.

На ситуации позитивно сказался бы запуск уже готового к эксплуатации газопровода «Северный поток-2», однако европейские бюрократы затягивают с его сертификацией, что негативно сказывается на настроениях трейдеров.

Аналогичные проблемы возникают и на Украине, которая законодательно привязала стоимость газа на своем рынке к европейским спотовым котировкам.