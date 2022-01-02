Как отмечается, это наименьший показатель со 2 ноября 2021 года.
Снижение объемов поставок газа в Европу в последнее время вызвано высокими ценами на газ на рынках ЕС, которые «убивают» спрос.
Российский «Газпром» поставляет газ европейским странам по долгосрочным контрактам, в которых прописаны гарантированные объемы закупок по принципу «бери или плати» по ценам ниже рыночных, дополнительные же объемы можно заказать по рыночным ценам.
Котировки фьючерсных газовых контрактов в декабре поставили абсолютный рекорд, 21 числа достигнув уровня $2190,4 за тысячу кубов, после чего последовало снижение до примерно $1000 к концу месяца.
Большинство заказчиков не могут платить за газ такую цену, вследствие чего в ЕС массово приостанавливают работу предприятия, зависящие от газа — в первую очередь химическая промышленность, в которой газ зачастую используется как сырье.
Также в разы подорожала электроэнергия и отопление. В холодную зиму это приводит к усиленному расходованию и без того небольших запасов газа, накопленных в европейских хранилищах.
На ситуации позитивно сказался бы запуск уже готового к эксплуатации газопровода «Северный поток-2», однако европейские бюрократы затягивают с его сертификацией, что негативно сказывается на настроениях трейдеров.
Аналогичные проблемы возникают и на Украине, которая законодательно привязала стоимость газа на своем рынке к европейским спотовым котировкам.