Жесткие санкции России сейчас действительно менее выгодны, чем полноценная война. Как бы это цинично ни звучало. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Сколько бы Россия не говорила, что она научилась жить в условиях санкций, санкции — это болезненный удар по экономике, подчеркнул эксперт.

«Плюс ко всему, введение санкций останавливает «Северный поток-2», введение санкций становится серьезной проблемой для российских товаров, введение санкций очень невыгодно для российского бизнеса, интересы которого Путину тоже приходится учитывать в ходе своих переговоров. Так что Европа прекрасно понимает, о чем она говорит», — уточнил Бондаренко.

С другой стороны, Европа и Запад прекрасно понимают, что и санкции имеют определенный запас прочности, и жесткие санкции подтолкнут к созданию формального военного союза между Россией и Китаем, а этого на Западе опасаются, потому что создание такого союза будет означать начало полномасштабного противостояния вплоть до горячей стадии, заключил собеседник издания.

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