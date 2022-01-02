США и Запад постоянно пытаются организовать России зону напряженности, чтобы она на них реагировали (а она не может не реагировать). Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

«Если кто-то подумает сделать зло - он уже труп». Жилин рассказал, у какой страны Россия должна перенять военную тактику © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк Мария Захарова ранее заявляла, что Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — половину личного состава украинской армии.

Это политика изматывания, которая будет продолжаться и дальше, «то там, то сям» будут возникать зоны напряженности по периметру российских границ, подчеркнул специалист.

«125 тысяч — это фактически и есть вооруженные силы Украины. Потому что вторая часть — это не те, кто воюет, а кто обеспечивает войну. Поэтому речь идет о том, что Украина может потерять все вооруженные силы. 125 тысяч — это не так много с точки зрения эффективности современных вооружений», — констатировал Жилин.

По его мнению, вряд ли США и Западу удастся измотать Россию, потому что схема повторяется одна и та же, Москва к этому привыкла.

Военное руководство России так распределяет военный потенциал, чтобы не было бесконечной переброски войск, потому что это действительно очень дорого, если же эта переброска войск и осуществляется, то Сергей Шойгу проводит ее через учения, заключил собеседник издания.

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