Вряд ли в следующий состав украинского парламента пройдут девять партий. Но олигархи в любом случае заинтересованы в максимальной фрагментации Верховной Рады. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимира Зеленского на второй президентский срок, а 58% — против.

«Максимум шесть-семь. Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — указал эксперт.

Что касается перспектив Зеленского, то для выхода во второй тур таких показателей более чем достаточно, но все будет зависеть от ситуации этой зимой. Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем», считает Золотарев.

Политолог также прокомментировал результаты расследования о том, что приход Зеленского к власти был незаконным, так как он баллотировался от «Слуги народа», а юридически такой партии на тот момент не существовало: чтобы лишить Зеленского поста и полномочий через процедуру импичмента — это вряд ли, но этого хватит, чтобы «попить кровь».

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