Ранее была опубликована КМИСовская социология, что на ближайших выборах в Раду прошли бы целых девять партий. Согласно еще одному КМИСовскому опросу, 34% украинцев поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок, а 58% — против.
«Максимум шесть-семь. Олигархический кооператив как раз заинтересован в максимальной фрагментации Верховной Рады, чтобы было с кем договариваться и из каких кубиков складывать коалицию с куда более ослабленным президентом», — указал эксперт.
Что касается перспектив Зеленского, то для выхода во второй тур таких показателей более чем достаточно, но все будет зависеть от ситуации этой зимой. Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем», считает Золотарев.
Политолог также прокомментировал результаты расследования о том, что приход Зеленского к власти был незаконным, так как он баллотировался от «Слуги народа», а юридически такой партии на тот момент не существовало: чтобы лишить Зеленского поста и полномочий через процедуру импичмента — это вряд ли, но этого хватит, чтобы «попить кровь».
Полностью интервью можно прочитать здесь.