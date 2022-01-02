Президент Украины Владимир Зеленский и его команда понимает, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что монобольшинство могут раздергать. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Судя по тому, что Ахметов собирал в Вильнюсе медиаперсон, дальше речь идет о том, чтобы спровоцировать политический кризис и развалить монобольшинство, а там уже или новая коалиция (что маловероятно), или досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно), добавил политолог.

«В этом случае большинства у «Слуг народа» точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией. Де-юре у нас парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера», — указал Золотарев.

Зеленский перестал говорить о государственном перевороте, который, якобы, готовят люди из окружения олигарха Рината Ахметова, потому что стремится показать, что контролирует ситуацию, заключил собеседник издания.

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