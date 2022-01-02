После окончания Холодной войны НАТО должен был исчезнуть, но бюрократия Альянса хотела сохраниться. Поэтому они начали расширение на восток, к границам России. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что нет внятного ответа на вопрос, зачем НАТО в 1990х и в начале 2000 приблизилось к российским границам.

Для того чтобы сохранить бюджет и статус, бюрократии НАТО надо было придумать себе работу, и эта работа заключалась в экспансии куда только возможно, именно поэтому они начали присоединять к себе бывшие страны Варшавского договора и бывшие советские республики, пояснил эксперт.

«Это не рациональное решение, а почти животное стремление к захвату территории. Это как собака, которая метит столбы. Это бессознательное, почти биологическое стремление к экспансии», — уточнил Марков.

На каком-то этапе отношения России и Запада улучшатся, просто Запад относится к России плохо, когда она слабая, а когда она ведет себя жестко, Запад тоже начинает относиться к России лучше, заключил собеседник издания.

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