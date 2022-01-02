Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что нет внятного ответа на вопрос, зачем НАТО в 1990х и в начале 2000 приблизилось к российским границам.
Для того чтобы сохранить бюджет и статус, бюрократии НАТО надо было придумать себе работу, и эта работа заключалась в экспансии куда только возможно, именно поэтому они начали присоединять к себе бывшие страны Варшавского договора и бывшие советские республики, пояснил эксперт.
«Это не рациональное решение, а почти животное стремление к захвату территории. Это как собака, которая метит столбы. Это бессознательное, почти биологическое стремление к экспансии», — уточнил Марков.
На каком-то этапе отношения России и Запада улучшатся, просто Запад относится к России плохо, когда она слабая, а когда она ведет себя жестко, Запад тоже начинает относиться к России лучше, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.