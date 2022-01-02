Если бы референдум о вхождении в состав РФ прошел в Харькове или в Николаеве, то в 2014 году за воссоединение с Россией проголосовали бы 90%. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«Например, в Крыму действительно 96% проголосовали за вхождение в состав РФ, но в референдуме не участвовала существенная часть крымско-татарской общины. То есть реально за вхождение проголосовали 85% крымчан», — указал Марков.

Что касается других регионов Украины, то западные области из-за поддержки неонацистских партий должны быть лишены права стать частью России, а Киев следовало бы вынести в отдельную территориальную структуру, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.