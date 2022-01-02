Сейчас бы это число уменьшилось на 10%, но это все равно явное большинство. Те же, кто был бы против, просто уехали бы, полагает эксперт.
«Например, в Крыму действительно 96% проголосовали за вхождение в состав РФ, но в референдуме не участвовала существенная часть крымско-татарской общины. То есть реально за вхождение проголосовали 85% крымчан», — указал Марков.
Что касается других регионов Украины, то западные области из-за поддержки неонацистских партий должны быть лишены права стать частью России, а Киев следовало бы вынести в отдельную территориальную структуру, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.