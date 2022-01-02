Запад Украины из-за электоральной поддержки неонацистских партий должен быть лишен права быть частью России, пусть остается где-нибудь с Польшей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Люди на Юго-Востоке это право заслужили, и было бы правильно присоединить их к России, но также не исключен вариант с формированием Украины или Новороссии как отдельного независимого государства вроде Белоруссии и воссоединение в рамках Союзного государства, рассуждает эксперт.

«И в том, и в другом варианте возникают проблемы с Киевом. Российского солдата сильно ждут во многих территориях, но его не ждут ни во Львове, ни в Житомире, ни на Волыни. Там он не должен появиться. В Киеве его тоже не ждут, но Киев — это мать городов русских, поэтому его нужно выделить в отдельную структуру», — указал Марков.

В подавляющем большинстве других регионов люди проголосуют за полное воссоединение с Россией, как это было в Крыму весной 2014 года, заключил собеседник издания.

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