По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину. Не кажется вам, что это достаточно много говорит о настроениях и обстановке в казахстанском социуме тех лет?», — подчеркнул Намовир.

Собеседник издания добавил, что его семья осталась в Казахстане, поскольку его отец был погружён во внутриполитическую борьбу в стране, стоял у истоков русского движения в Казахстане, был активным участником оппозиционных Назарбаеву партий РНПК и ДВК, и отступать было не в его духе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.