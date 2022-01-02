Когда человек решается на переезд, основной причиной этого является стремление улучшить своё материальное положение, но основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская, уточнил эксперт.
«И все эти факторы не останавливали русских казахстанцев, десятками тысяч возвращавшихся на свою историческую родину. Не кажется вам, что это достаточно много говорит о настроениях и обстановке в казахстанском социуме тех лет?», — подчеркнул Намовир.
Собеседник издания добавил, что его семья осталась в Казахстане, поскольку его отец был погружён во внутриполитическую борьбу в стране, стоял у истоков русского движения в Казахстане, был активным участником оппозиционных Назарбаеву партий РНПК и ДВК, и отступать было не в его духе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.