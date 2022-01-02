В 1997 году город Кокшетау Акмолинской области вообще умудрились заморозить — на протяжении нескольких недель в январе в разгар зимы целые районы города оставались без тепла. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Закрытые предприятия, разруха, безработица. Массово уезжают люди: родственники, друзья, знакомые. Соседа на втором этаже убили и ограбили — виновных так и не нашли. Помню кучу отстрелянных автоматных гильз, которую кто-то однажды высыпал в кусты перед нашим домом, мы с друзьями делали из них брелоки для ключей», — вспоминает Намовир.

Рост цен более-менее стабилизировался к 1998 году, хотя всплески случались и позже. Раскручивание ценовой спирали остановить удалось, но ценой тотального обнищания населения и деградацией реального сектора экономики, заключил собеседник издания.

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