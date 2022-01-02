После распада СССР в Казахстане не было войны, но разрыв экономических связей и «невидимая рука рынка» привели к тому, что в 1992 индекс потребительских цен составил 1614%, в 1993 - 1758%, в 1994 - 1977%. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Намовир подчеркнул, что «святые 90е» ассоциируются для него с закрытыми предприятиями, разрухой, безработицей и массовым отъездом из Казахстана родственников, друзей и знакомых.

Рост цен более-менее стабилизировался к 1998 году, хотя всплески случались и позже. Раскручивание ценовой спирали остановить удалось, но ценой тотального обнищания населения и деградацией реального сектора экономики, заключил собеседник издания.

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