«Всем хорошо знакома фраза про «300 сортов колбасы», которые дала нам рыночная экономика. А вот я довольно хорошо помню, что как раз после 91-го года колбаса из рациона нашей семьи (как, впрочем, и многих других) исчезла на долгое время. Веерные отключения электричества, домашние задания при свечке, многочисленные ларьки на каждом углу, в которых, тем не менее, ничего нельзя было купить по причине отсутствия денег», — вспоминает эксперт.
Намовир подчеркнул, что «святые 90е» ассоциируются для него с закрытыми предприятиями, разрухой, безработицей и массовым отъездом из Казахстана родственников, друзей и знакомых.
Рост цен более-менее стабилизировался к 1998 году, хотя всплески случались и позже. Раскручивание ценовой спирали остановить удалось, но ценой тотального обнищания населения и деградацией реального сектора экономики, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.