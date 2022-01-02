За годы независимости в Казахстане усиленно формировался стереотип о том, что Казахская ССР была «сырьевым придатком» в составе СССР. Это не так. К началу Перестройки Казахская ССР была уже развитой индустриальной республикой, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Доля нефтедобывающей промышленности в ВВП КазССР составляла 0,6%, угольной промышленности — 0,8%, черной металлургии — 1,6%, цветной металлургии — 2,5%, электроэнергетики — 1,3%. А вот машиностроение давало уже 3,1%, легкая промышленность давала 5%, пищевая промышленность — 7,2% от ВВП. Лидерами же были строительство (9,2%), сельское хозяйство (29,5%) и сфера услуг (34,8% от ВВП)», — привел пример Намовир.

После распада СССР в Казахстане не было войны, но разрыв экономических связей и «невидимая рука рынка» привели к тому, что в 1992 индекс потребительских цен составил 1614%, в 1993 — 1758%, в 1994 — 1977%, заключил собеседник издания.

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