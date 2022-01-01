Президент Украины Владимир Зеленским первым указом в новом 2022 году назначил Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Документ опубликован на сайте главы государства. Галушкин с 2014 года участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО) – так официальный Киев назвал боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса. В 2014-2015 годах исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками (ВДВ) Украины.

С 1 января на Украине вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», принятый Верховной Радой летом 2021 года. Нормативный акт регулирует развитие территориальной обороны в стране. Составляющими национального сопротивления считаются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан к этому сопротивлению.

