Президент Джо Байден действительно сказал, что США не будут размещать на Украине наступательное вооружение. Вопрос в том, что считать оборонительным оружием, а что наступательным. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: Россия и США договариваются о правилах конфронтации, а Украину никто не спрашивает © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский и Джо Байден во время переговоров в воскресенье, 2 января, обсудят «наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе». Об этом в своем Twitter сообщил украинский лидер. По его словам, Киев и Вашингтон договаривались, что не будет «ничего про Украину без Украины». Зеленский добавил, что ждет этих переговоров «с нетерпением».

«Система Patriot — это наступательное или оборонительное вооружение? Естественно, что оборонительное. Но оно может играть важную отрицательную роль с точки зрения России. Вопрос остается открытым», — рассуждает эксперт.

Что касается самих переговоров между Байденом и Путиным, то это продолжается разговор о правилах конфронтации, а не мире, подчеркнул Бондаренко.

Зеленский может только принять к сведению все то, о чем договариваются взрослые политики, которые вершат судьбы мира. Его предстоящий разговор с Джо Байденом — не более, чем обмен мнениями, заключил собеседник издания.

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