Вряд ли президент Владимир Зеленский может что-то выжать из предстоящего разговора с Джо Байденом, потому что у Украины нет собственной субъектности. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Владимир Зеленский и Джо Байден во время переговоров в воскресенье, 2 января, обсудят «наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе». Об этом в своем Twitter сообщил украинский лидер. По его словам, Киев и Вашингтон договаривались, что не будет «ничего про Украину без Украины». Зеленский добавил, что ждет этих переговоров «с нетерпением».

Зеленский может только принять к сведению все то, о чем договариваются взрослые политики, которые вершат судьбы мира, это просто обмен мнениями, подчеркнул эксперт.

Что касается предложения России к США и НАТО по поводу взаимных гарантий безопасности, что тут есть несколько моментов, уточнил политолог.

«Это очерчение Россией сферы своих интересов и это заявка на то, чтобы выступить в роли важного геополитического игрока, которую Россия потеряла в 1990е годы. Кроме того, это нужно для консолидации общества внутри самой России перед лицом мощного врага, которым на сегодняшний день является НАТО. Это двойная задача», — констатировал Бондаренко.

Отвечая на вопрос, выгодно ли Украине как государству заключение между Москвой и Вашингтоном договоренностей о правилах конфронтации, собеседник издания сказал, что в этом вопрос интересы Украины учитываются в последнюю очередь. Выгодно ли Украине присутствие США или России — это риторический вопрос.

Полностью интервью можно прочитать здесь.