Попытка теракта украинских диверсантов в Крыму - это один из эпизодов того, как США и Запад с помощью украинских диверсантов отрабатывает план доведения ситуации до крайней точки, когда России обязательно придется отреагировать. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

«Если кто-то подумает сделать зло - он уже труп». Жилин рассказал, у какой страны Россия должна перенять военную тактику © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк

Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда США и Запад наблюдали бы, как воюет друг с другом некогда единый народ, подчеркнул специалист.

«Но Черноморский флот никогда не останется без связи. Если в Киеве думают, что по этим мачтам передаются стратегические команды, то им нужно пройти медосмотр у психиатра», — категоричен Жилин.

После попытки Украины совершить теракт в Крыму все необходимые сигналы Киеву Россией сразу же были поданы. Просто эти сигналы поступают по специально отработанным каналам, и вслух для широкой общественности их никто не произносит, добавил он.

России нужно проявлять мудрость и пройти этот путь настолько четко, чтобы не свалиться в пропасть противостояния, когда уже будет работать не дипломатия, а эмоции. Этого допустить нельзя, заключить собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.