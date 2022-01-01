Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции.
Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда США и Запад наблюдали бы, как воюет друг с другом некогда единый народ, подчеркнул специалист.
«Но Черноморский флот никогда не останется без связи. Если в Киеве думают, что по этим мачтам передаются стратегические команды, то им нужно пройти медосмотр у психиатра», — категоричен Жилин.
После попытки Украины совершить теракт в Крыму все необходимые сигналы Киеву Россией сразу же были поданы. Просто эти сигналы поступают по специально отработанным каналам, и вслух для широкой общественности их никто не произносит, добавил он.
России нужно проявлять мудрость и пройти этот путь настолько четко, чтобы не свалиться в пропасть противостояния, когда уже будет работать не дипломатия, а эмоции. Этого допустить нельзя, заключить собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.