Украинские националисты выступают против реализации Минских договорённостей, поскольку они угрожают их антироссийскому и антикомунистическому проекту. Об этом рассказал украинский социолог Владимир Ищенко, проживающией в Германии, в статье, опубликованной на независимом американском сайте truthout.org

Ищенко напомнил о протестах националистов в связи с подписанием договорённостей по урегулированию конфликта в Донбассе. «Как Украина выполнит Минские соглашения, если она под контролем США и националистов?» — Куликов © Украина.ру

Они были незначительными, и только 26 процентов украинцев выразили им поддержку, однако дальнейший прогресс в реализации Минских договорённостей был остановлен, указал социолог.

По мнению Ищенко, акции националистов против соглашений объясняются не тем, что они якобы приведут к капитуляции Украины, а тем, что они ставят под угрозу их проект построения украинской национальной идентичности на основе противостояния России.

Однако, по мнению социолога, он в любом случае вряд ли осуществим, поскольку, в отличие от похожих проектов 19 века в Европе, не сопровождается процессами модернизации.

«Сегодня невозможно повторить процесс "превращения крестьян во французов", потому что Коммунистическая партия выполнила эту задачу для Украины еще несколько десятилетий назад. Неудивительно, что преимущественно антикоммунистический проект украинского гражданского общества так и не смог объединить нацию, несмотря на три майдана на протяжении жизни одного поколения и якобы мобилизующую угрозу из-за границы. Пока что попытки продвинуть этот проект построения нации не разрешили, а скорее усугубили глубокий постсоветский кризис политического представительства», — считает Ищенко.

Полный перевод статьи «Среди украинцев нет единства по вопросу о вступлении в НАТО. Пусть они решат сами» можно прочитать здесь.