Ранее была опубликована КМИСовская социология, что на ближайших выборах в Раду прошли бы целых девять партий. Согласно еще одному КМИСовскому опросу, 34% украинцев поддерживают баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок, а 58% — против.
Эксперт уточнил, что 34% — это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой.
По его словам, все будет зависеть от ситуации этой зимой.
«Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем». Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм», — подчеркнул Золотарев.
Что касается расследования юристов о незаконном приходе Зеленского к власти, поскольку партии «Слуги народа» формально не существовало, то этого не хватит чтобы лишить Зеленского поста и полномочий через процедуру импичмента, но этого хватит, чтобы «попить кровь», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.