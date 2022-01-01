Нынешнего рейтинга президента Украины Владимира Зеленского будет вполне достаточно для того, чтобы пойти на второй срок. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Эксперт уточнил, что 34% — это те люди, которые не испытывают негатива к президенту и могут стать его электоральной базой.

По его словам, все будет зависеть от ситуации этой зимой.

«Если Украина столкнется с веерными отключениями и остановкой промышленных предприятий, это и будет тем самым «черным лебедем». Возникнет крайне неприятная для президента ситуация, когда возникнет идеальный шторм», — подчеркнул Золотарев.

Что касается расследования юристов о незаконном приходе Зеленского к власти, поскольку партии «Слуги народа» формально не существовало, то этого не хватит чтобы лишить Зеленского поста и полномочий через процедуру импичмента, но этого хватит, чтобы «попить кровь», заключил собеседник издания.

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