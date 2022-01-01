Украинский социолог Владимир Ищенко, проживающией в Германии, рассказал о том, как менялись с годами взгляды жителей Украины по поводу вступления страны в военный блок НАТО

В статье, опубликованной на независимом американском сайте truthout.org, социолог рассказал, что до событий 2014 года лишь незначительное меньшинство украинцев выступали за такой шаг.

«В декабре 2007 года, накануне печально известного саммита в Бухаресте, на котором было решено, что Украина и Грузия "станут членами НАТО", менее 20 процентов граждан Украины поддерживали вступление в военный блок. Мнения большинства украинцев разделились между поддержкой военного союза с Россией и сохранением внеблокового нейтрального статуса», — написал Ищенко.

«Украинцы проголосуют против НАТО»: Климпуш-Цинцадзе боится референдума © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Однако на Украине по-прежнему нет единства по этому вопросу.

Твёрдое большинство в польшу вступления в блок имеется только на западе страны.

В центральных районах существует плюрализм мнений с некоторым преобладанием пронатовских настроений.

Но в восточных и южных регионах нейтралитет более популярен, чем вступление в НАТО, указал автор.

«Учитывая семилетний военный конфликт, который, в основном, лживо преподносится как война с Россией, нежелание очень большой части украинцев вступить в НАТО просто поразительно», — указал Ищенко.

Кроме того, социолог упомянул, что на опросы об отношении к вступлению в этот военный блок сильно влияет тот факт, что в них не участвуют жители неподконтрольных киевскому режиму территорий, где сильны антинатовские настроения.

Полный перевод статьи «Среди украинцев нет единства по вопросу о вступлении в НАТО. Пусть они решат сами» можно прочитать здесь.