В Германии закрыли половину из шести атомных электростанций (АЭС), которые находились в эксплуатации. Это продолжение курса Берлина на отказ от ядерной энергетики

Об этом сообщает NDR. «В пятницу вечером (31 декабря – Прим.ред.) в соответствии с законодательными требованиями будут отключены атомные электростанции Брокдорф (Шлезвиг-Гольштейн), Гронде (Нижняя Саксония) и Гундремминген С (Бавария)», – предупреждало издание Stern.

Решение об отказе от ядерной энергетики было принято Берлином в 2002-м. На фоне катастрофы на японской АЭС «Фукусима» в 2011-м канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от продления работы немецких атомных электростанций и установила 2022 год в качестве предельного срока их закрытия.

По данным портала Aussidlerbote Zeitung, в 2021-м в энергетическом балансе Германии впервые лидировал природный газ.

Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Financial Times, получившей в распоряжение проект соответствующего документа, в ЕС хотят присвоить «зеленый» статус и атомной энергетике, и природному газу.