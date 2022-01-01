Украинский социолог Владимир Ищенко, проживающией в Германии, рассказал о популярном мифе, способствующем лжи о том, что вся Украина желает вступить в военный блок НАТО

В статье, опубликованной на независимом американском сайте truthout.org, Ищенко написал, что события Евромайдана односторонне представляются как «революция», совершённая всей страной и привёдшая к поголовному слиянию всех украинцев в единую нацию с общим мнением.

«Согласно этой легенде, в 2014 году украинцы… сделали свой "цивилизационный выбор" в пользу прозападной геополитической ориентации и защищают его от российской агрессии, которая пытается вернуть Украину в сферу своего влияния», — указал украинский социолог.

Евромайдан – священное событие. Теперь официально

А гражданский конфликт в Донбассе, вылившийся в войну, начался до каких-либо действий России, написал Ищенко.

Полный перевод статьи «Среди украинцев нет единства по вопросу о вступлении в НАТО. Пусть они решат сами» можно прочитать здесь.