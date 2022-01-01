В статье, опубликованной на независимом американском сайте truthout.org, Ищенко написал, что события Евромайдана односторонне представляются как «революция», совершённая всей страной и привёдшая к поголовному слиянию всех украинцев в единую нацию с общим мнением.
«Согласно этой легенде, в 2014 году украинцы… сделали свой "цивилизационный выбор" в пользу прозападной геополитической ориентации и защищают его от российской агрессии, которая пытается вернуть Украину в сферу своего влияния», — указал украинский социолог.
На самом же деле Евромайдан расколол страну, однако выигравшие от него элиты и идеологи украинского национализма замалчивают этот факт и навешивают на любую точку зрения, отличную от их толкования Евромайдана, ярлык «неукраинской» или даже «антиукраинской».
А гражданский конфликт в Донбассе, вылившийся в войну, начался до каких-либо действий России, написал Ищенко.
Полный перевод статьи «Среди украинцев нет единства по вопросу о вступлении в НАТО. Пусть они решат сами» можно прочитать здесь.