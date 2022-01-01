Зеленский и его команда понимает, что основная опасность для них состоит не в том, что кто-то пойдет их свергать, а в том, что монобольшинство могут раздергать, дергая за слабые звенья, подтверждением тому является показательный выход из партии одного из мажоритарщиков, уточнил эксперт.
«Судя по тому, что Ахметов собирал в Вильнюсе медиаперсон, дальше речь идет о том, чтобы спровоцировать политический кризис и развалить монобольшинство, а там уже или новая коалиция (что маловероятно), или досрочные выборы в Верховную Раду (что более вероятно)», — констатировал Золотарев.
В этом случае большинства у «Слуг народа» точно не будет, они окажутся в оппозиции, и дальше все можно привести в соответствии с конституцией, уточнил политолог.
Де-юре на Украине парламентско-президентская республика, де-факто — суперпрезидентская, но все можно отыграть и оставить президента с церемониальными полномочиями, сделав ключевой фигурой премьера, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.