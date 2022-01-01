«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, пояснил Ушаков, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения».
Президент России считает этот момент одним из ключевых, которые внесены в переданные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности, по которым Россия хочет вести переговоры с США и НАТО, утверждает помощник президента.
Сообщив это Путину, Байден тем не менее добавил, что в случае вторжения России на Украину США примут решительные меры. По его словам, прогресса на переговорах по безопасности, которые пройдут в январе, можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации. Владимир Путин подчеркнул, что введение новых санкций против России закончится полным разрывом отношений России с США,
30 декабря российский и американский президент провели телефонный разговор, ключевой темой которого были гарантии безопасности. Как передавал Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, основной задачей разговора двух лидеров было задать «тон и направление» предстоящих переговоров.
В январе 2022 года должны состояться переговоры между Россией, США, НАТО и ОБСЕ. Участники переговоров будут обсуждать проекты договоренностей о гарантиях безопасности, которые Россия передала США и НАТО 15 декабря. В них речь идет о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины.