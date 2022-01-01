Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сказал, что Вашингтон не будет размещать ударные наступательные вооружения на Украине. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков после телефонного разговора глав двух государств, передают информагентства России

«Основной момент, который прозвучал с американской стороны в ходе этого разговора, пояснил Ушаков, — президент Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения».

Президент России считает этот момент одним из ключевых, которые внесены в переданные США и НАТО проекты по гарантиям безопасности, по которым Россия хочет вести переговоры с США и НАТО, утверждает помощник президента.

Сообщив это Путину, Байден тем не менее добавил, что в случае вторжения России на Украину США примут решительные меры. По его словам, прогресса на переговорах по безопасности, которые пройдут в январе, можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации. Владимир Путин подчеркнул, что введение новых санкций против России закончится полным разрывом отношений России с США,

30 декабря российский и американский президент провели телефонный разговор, ключевой темой которого были гарантии безопасности. Как передавал Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, основной задачей разговора двух лидеров было задать «тон и направление» предстоящих переговоров.

В январе 2022 года должны состояться переговоры между Россией, США, НАТО и ОБСЕ. Участники переговоров будут обсуждать проекты договоренностей о гарантиях безопасности, которые Россия передала США и НАТО 15 декабря. В них речь идет о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины.