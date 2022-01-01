В соответствии с вступившим в России 1 января 2022-го года в силу закона «о приземлении» иностранных IT-компаний, теперь все зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. В ином случае Закон предусматривает меры по снижению их трафика в РФ

В соответствии с вступившим в силу Законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны это сделать, среди них Google, Apple, Meta Platforms (Fasebook), Twitter, TikTok, Telegram и другие. Журналистка бежала из Украины из-за угроз. Причина - расследование в отношении StopFake © Facebook, Сергей Иванча

Новый закон позволит, по логике российского законодателя, навести порядок в IT0сфере России. Дело в том, что, как неоднократно писало издание Украина.ру и другие российские СМИ, некоторые иностранные IT-компании используют в своей деятельности цензуру, налагая различные ограничения на российские СМИ, критикующие с точки зрения интересов России деятельность правительств США, Украины и т.д. В результате собственного расследования, опубликованного Украиной.Ру, установлено, что проамериканская структура StopFake, созданная в Украине в 2014 году на средства американских налогоплательщиков, на самом деле занимается "националистической цензурой", ограничивая распространения и ухудшая доступ к читателям правдивой информации о деятельности в Украине националистических структур, неонацистов и других представителей националистических организаций.

Более того, эта организация целенаправленно воюет с информацией правдиво отражающую деятельность правительства Украины, если эта информация носит критический характер, как на территории Украины, так и на территории Россию.

Теперь, в соответствие с вступившим в силу законом РФ о "заземлении" IT-компаний, все они должны открыть свои представительства в РФ. Британская пресса увидела в Украине ультраправый беспредел. Муж Ульяны Супрун – связующее звено между StopFake и неонацистами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин информагентствам России, передача полномочий российскому юрлицу приведет к тому, что фактически это будут российские версии глобальных сервисов. Более того, если у российских СМИ возникнут претензии к иностранным IT-компаниям в связи с цензурными ограничениями, их представительства в РФ будут, в случае принятия соответствующего решения судом, нести существенные финансовые штрафы за такую деятельность. Ряд таких исков уже приняты российскими судами к рассмотрению, а по некоторым из них, например по иску Царьграда, приняты положительные решения. Однако механизма взыскания штрафов с иностранных юридических лиц, не имеющих представительства в РФ, до 1 января 2022 года не было. Теперь он законодательно установлен. Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По мнению главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, которое он высказал российским инфрмагентствам, 2022 год станет во многом определяющим для дальнейшего выстраивания отношений российского государства и российской аудитории с IT-гигантами. Он также уверен, что российский рынок интересен корпорациям, так как динамично и быстро развивается.

В реестр по новому Закону включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.