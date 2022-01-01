В соответствии с вступившим в силу Законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны это сделать, среди них Google, Apple, Meta Platforms (Fasebook), Twitter, TikTok, Telegram и другие.
Новый закон позволит, по логике российского законодателя, навести порядок в IT0сфере России. Дело в том, что, как неоднократно писало издание Украина.ру и другие российские СМИ, некоторые иностранные IT-компании используют в своей деятельности цензуру, налагая различные ограничения на российские СМИ, критикующие с точки зрения интересов России деятельность правительств США, Украины и т.д. В результате собственного расследования, опубликованного Украиной.Ру, установлено, что проамериканская структура StopFake, созданная в Украине в 2014 году на средства американских налогоплательщиков, на самом деле занимается "националистической цензурой", ограничивая распространения и ухудшая доступ к читателям правдивой информации о деятельности в Украине националистических структур, неонацистов и других представителей националистических организаций.
Более того, эта организация целенаправленно воюет с информацией правдиво отражающую деятельность правительства Украины, если эта информация носит критический характер, как на территории Украины, так и на территории Россию.
Теперь, в соответствие с вступившим в силу законом РФ о "заземлении" IT-компаний, все они должны открыть свои представительства в РФ.
Как пояснил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин информагентствам России, передача полномочий российскому юрлицу приведет к тому, что фактически это будут российские версии глобальных сервисов. Более того, если у российских СМИ возникнут претензии к иностранным IT-компаниям в связи с цензурными ограничениями, их представительства в РФ будут, в случае принятия соответствующего решения судом, нести существенные финансовые штрафы за такую деятельность. Ряд таких исков уже приняты российскими судами к рассмотрению, а по некоторым из них, например по иску Царьграда, приняты положительные решения. Однако механизма взыскания штрафов с иностранных юридических лиц, не имеющих представительства в РФ, до 1 января 2022 года не было. Теперь он законодательно установлен.
По мнению главы думского комитета по информполитике Александра Хинштейна, которое он высказал российским инфрмагентствам, 2022 год станет во многом определяющим для дальнейшего выстраивания отношений российского государства и российской аудитории с IT-гигантами. Он также уверен, что российский рынок интересен корпорациям, так как динамично и быстро развивается.
В реестр по новому Закону включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.