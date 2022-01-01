Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал о том, что он предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о недопустимости вторжения на Украину и об ответных мерах, которые Вашингтон и союзнику предпримут в случае таких событий. Слова главы американского государства передает Reuters

«Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги, пойдет на Украину, с нашей стороны будут серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе, и это будет высокая цена», – цитирует агентство Байдена.

Он также подчеркнул, что намеченные на январь конференции по гарантиям безопасности дадут плоды только в том, если Москва снизит напряжение вокруг Украины. Телефонный разговор двух лидеров прошел в ночь с 30 на 31 декабря по московскому времени.