Кто-то сумел неплохо устроиться здесь, создал свой бизнес, и пока им позволяют получать прибыль, их вполне устраивает ситуация в стране, кто-то просто побоялся сорвать с насиженного места в неизвестность, кто-то ждал и ждёт наиболее подходящего момента, «сидя на чемоданах», перечислил эксперт.
«Ну и многих, конечно же, отпугнуло то, как приняла Россия их родственников, знакомых, друзей. То, что для сотен тысяч Россия оказалась не матерью, а мачехой: когда люди годами не могли получить гражданство, устроить детей в школы, найти работу и жильё — всё это было ушатом холодной воды для имевших «чемоданные» настроения русских казахстанцев», — указал Намовир.
Собеседник издания добавил, что его семья осталась в Казахстане, поскольку его отец был погружён во внутриполитическую борьбу в стране, стоял у истоков русского движения в Казахстане, был активным участником оппозиционных Назарбаеву партий РНПК и ДВК, и отступать было не в его духе.
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