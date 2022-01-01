По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских. Что касается миллионов, которые все еще остаются в республике, то тут повлиял целый комплекс факторов. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Ну и многих, конечно же, отпугнуло то, как приняла Россия их родственников, знакомых, друзей. То, что для сотен тысяч Россия оказалась не матерью, а мачехой: когда люди годами не могли получить гражданство, устроить детей в школы, найти работу и жильё — всё это было ушатом холодной воды для имевших «чемоданные» настроения русских казахстанцев», — указал Намовир.

Собеседник издания добавил, что его семья осталась в Казахстане, поскольку его отец был погружён во внутриполитическую борьбу в стране, стоял у истоков русского движения в Казахстане, был активным участником оппозиционных Назарбаеву партий РНПК и ДВК, и отступать было не в его духе.

Полностью интервью можно прочитать здесь.