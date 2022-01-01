Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя граждан страны с Новым годом, заявил, что сборная его страны по футболу проиграла матч с командой Англией на турнире Евро-2020, чтобы «не испортить отношения Украины со стратегическим партнером». Текст обращения опубликован пресс-службой главы государства

«И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером», – порадовался глава государства. Комментируя эти соревнования, он напомнил, что команда страны «объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного».

В своей речи он также отметил, что Киев строит флот вместе с Британией.

На чемпионате Европы по футболу сборная Украины в четвертьфинале потерпела поражение от команды Англии со счетом, который комментаторы посчитали разгромным – 0:4. Победителем турнира стала команда Италии.