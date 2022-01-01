С марта 2002 года пошёл рост цен на нефть и в казахстанскую экономику потекли невиданные доселе деньги, которые позволили на какое-то время перейти от выживания к развитию. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Какие-то крохи от нефтепирога косвенно перепадали и населению, в связи с чем Казахстан на фоне других среднеазиатских соседей выглядел поприличнее. Произошёл переход к кейнсианской модели развития экономики, когда государство стимулирует спрос, снижая налоги и увеличивая бюджетные расходы», — указал Намовир.

В теории увеличение доходов населения должно было увеличивать и спрос, способствуя росту производства. Однако не был учтён один важный фактор: кейнсианская модель работает при кризисе, вызванном перепроизводством и вытекающими из него снижением деловой активности и растущей безработицей, уточнил публицист.

По его словам, в Казахстане же при внешне похожих признаках в виде спада производства, сниженной деловой активности и зашкаливающей безработицы была совсем другая первопричина: стремительная деградация производственных мощностей, особенно в перерабатывающем секторе.

В итоге меры по стимулированию спроса не увенчались успехом, так как экономика не могла обеспечить предложение, добавил он.

В это время добывающий сектор рос как на дрожжах, и структура казахстанской экономики стремительно менялась так, что Казахстан превращался в самый настоящий «сырьевой придаток», только не СССР, а стран Запада, заключил собеседник издания.

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