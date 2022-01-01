Назарбаев в разные годы делал разные заявления по поводу советского периода, распада СССР и перспектив евразийской интеграции, потому что Назарбаев конца 80-х, середины 90-х и начала 20-х — это три разных Назарбаева, подчеркнул эксперт.
«Свою нынешнюю публичную точку зрения о распаде Союза он озвучил в эфире канала «Россия 24», кому интересно, может посмотреть, хотя и никаких откровений там не найдётся. Он едва ли сожалеет о том, что СССР прекратил существование, а вот вступление Казахстана в ЕАЭС было вполне обдуманным шагом, когда стало ясно, что экспортно-сырьевая модель экономики себя исчерпала», — указал Намовир.
Собеседник издания добавил, что структура казахстанской экономики стремительно менялась так, что Казахстан превращался в самый настоящий «сырьевой придаток», только не СССР, а стран Запада.
Полностью интервью можно прочитать здесь.