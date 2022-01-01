Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — политик и всегда озвучивал то, что он считал, хотели от него услышать, да и в целом людям свойственно меняться, особенно под влиянием обстоятельств. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Свою нынешнюю публичную точку зрения о распаде Союза он озвучил в эфире канала «Россия 24», кому интересно, может посмотреть, хотя и никаких откровений там не найдётся. Он едва ли сожалеет о том, что СССР прекратил существование, а вот вступление Казахстана в ЕАЭС было вполне обдуманным шагом, когда стало ясно, что экспортно-сырьевая модель экономики себя исчерпала», — указал Намовир.

Собеседник издания добавил, что структура казахстанской экономики стремительно менялась так, что Казахстан превращался в самый настоящий «сырьевой придаток», только не СССР, а стран Запада.

Полностью интервью можно прочитать здесь.