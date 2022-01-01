Хорошо известно, что Казахстан был последней республикой вышедшей из состава СССР. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

«Но, как оказалось, результаты референдума вообще ни на что не повлияли, и судьба Союза была уже в других руках», — подчеркнул Намовир.

Что касается политических пертурбаций, приведших в результате к распаду СССР, то за пределами Казахстана уже мало кто помнит события декабря 1986 года в Алма-Ате, хотя, по сути, именно они были отправной точкой, с которой начало трескаться и рушиться советское здание. При этом достаточно много фактов и свидетельств очевидцев, позволяющих прийти к выводу, что это было не стихийное выступление против «тоталитарного Центра», а заранее подготовленное и спланированное мероприятие, уточнил публицист.

Возможно, когда-нибудь историки будущего, не скованные политической конъюнктурой, найдут в архивах документы, которые позволят пролить свет истины на эти события и расставить все точки над «i», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.